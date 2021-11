Suche nach Tätern erfolglos : Pinneberg: Frau schlägt zwei Einbrecher in die Flucht

Der versuchte Einbruch ereignete sich am Mittwoch (17. November) im Borsteler Weg. Die Diebe flüchteten in Richtung der Straße Am Hang.

Pinneberg | Die Polizei sucht Zeugen: Am Mittwoch (17. November) ist es gegen 17.40 Uhr im Borsteler Weg in Pinneberg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte sich einer der mutmaßlich zwei Täter bereits gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft, als er von einer Bewohnerin überrascht wurde und sogleich die Flucht e...

