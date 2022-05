Auszeichnung für Firma : Arens und Stitz wird „Partner der Feuerwehr“ in Pinneberg

Partner der Feuerwehr – diese Auszeichnung wird an Arbeitgeber und Firmen verliehen, die in besonderem Maße die Freiwilligen Feuerwehren unterstützen – so jetzt auch in Pinneberg.

Pinneberg | Es wird immer schwieriger, bei Einsätz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.