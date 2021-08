Betrug in Pinneberg : Falscher Polizeibeamter erbeutet Wertsachen und Bargeld

Einem falschen Polizeibeamten ist es am Donnerstag (5. August) gelungen, eine 87-jährige Pinnebergerin um ihr Erspartes zu bringen.

Pinneberg | Dreister Trickbetrug in Pinneberg: Getarnt als Polizeibeamter, konnte sich ein unbekannter Täter das Vertrauen einer 87-jährigen Seniorin erschleichen und sie so um ihr Erspartes bringen. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der Täter bereits am Mittwoch telefonisch Kontakt zu der 87-jährigen Rentnerin...

