Pinneberg : Fahrer verliert Kontrolle über Auto: Kollision mit Mercedes auf Datumer Chaussee

Pinneberg | Auf der Datumer Chaussee in Pinneberg ist es am Donnerstagabend (24. März) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 54-Jähriger in seinem Auto die Datumer Chaussee aus Richtung Schenefeld, als er ersten Angaben zufolge aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Mercedes verlor und mit dem entgegenkommenden Wage...

