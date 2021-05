Entlassungen bei Sana Kliniken : Pinneberg und Elmshorn: 51 Service-Mitarbeiter verlieren ihren Job in den Regio Kliniken

Ende des Jahres wird der Service- und Logistikbereich des Tochterunternehmens der Sana AG dicht gemacht.

Pinneberg/Elmshorn | Die Sana Kliniken AG baut bis Ende 2021 mehr als 1000 Stellen im Service-Bereich an den Krankenhausstandorten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ab. Das bestätigte Klaus Wiendl, Geschäftsführer der Sana DGS pro.service GmbH, auf Anfrage von shz.de. Davon betroffen sind auch 51 Mitarbeiter der Regio Kliniken in Pinneberg und Elmshorn. D...

