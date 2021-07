Heilig-Geist-Kirchengemeinde : Pinneberg: Einführungsgottesdienst für Pastorin Julia Radtke

Am Sonntag (4. Juli) hält Propst Thomas Drope die Zeremonie auf der Wiese vor der Heilig-Geist-Kirche. Beginn ist um 11 Uhr.

Pinneberg | Seit dem 15. Juni 2019 ist Pastorin Julia Radtke in der Heilig-Geist-Kirchengemeinde in Pinneberg tätig. Am Sonntag (4. Juli) findet ab 11 Uhr auf der Wiese vor der Heilig-Geist-Kirche in der Ulmenallee der Einführungsgottesdienst für die Pastorin statt. Zum Ende der Probezeit erhält sie von Propst Thomas Drope den Segen für ihren Dienst. Musikalisch ...

