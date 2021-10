Geld gestohlen : Pinneberg: Einbrüche in zwei Restaurants und einen Kindergarten

Die Taten ereigneten sich im Rübekamp und im Fahltskamp. Während der Einbruch in ein Restaurant am Rübekamp fehlschlug, stahlen Unbekannte aus einem Lokal am Fahltskamp Geld.

Pinneberg | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27. Oktober) ist es im Rübekamp und im Fahltskamp in Pinneberg zu Einbrüchen in zwei Restaurants und einen Kindergarten gekommen. Nach Angaben der Polizei drangen Unbekannte zwischen 19 und 6.10 Uhr in eine Kita im Rübekamp ein. Zum Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Versuchter Einbruch am Rübek...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.