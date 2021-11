Advent in der Rathauspassage : Dreirad-Transporter in Pinneberg: So läuft die Geschenke-Aktion

Vom 1. bis zum 24. Dezember öffnet sich jeden Tag um 9 Uhr ein Türchen. Die Besucher können eines der 24 Geschenke auf dem Dreirad-Transporter gewinnen.

Pinneberg | Ein roter Dreirad-Transporter der Marke „Gina Pirapeist“ ist der neue Hingucker in der Pinneberger Rathauspassage. Seine Ladefläche ist vollgepackt mit 24 Geschenkpaketen. Die gibt es zu gewinnen. Das große Highlight ist in diesem Jahr außer einer selbstgebauten Weihnachtshütte, in der sich eine urige Küche befindet, unser Adventskalender. Wie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.