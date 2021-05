Goldene Hochzeit in Pinneberg : Toleranz spielt für Wilfried und Hannelore Kniffka eine große Rolle

Pastor Harald Schmidt wird mit dem Ehepaar in der Lutherkirche am Freitag (21. Mai) einen Dankgottesdienst feiern.

Pinneberg | Wie funktioniert eine gute Ehe? Diese Frage füllt unzählige Ratgeberbücher. Ein Patentrezept gibt es aber nicht. Hannelore (73) und Wilfried (76) Kniffka aus Pinneberg müssen allerdings so einiges richtig gemacht haben. Das Paar blickt auf 50 gemeinsame Ehejahre zurück. Am Freitag (21. Mai) feiern sie ihre goldene Hochzeit. In Hamburg kennengelernt...

