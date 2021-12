Einbruch in Pinneberg : Fasanenweg: Diebe stehlen Fernseher und Spielkonsole

Unbekannte sind am Montag zwischen 4.30 und 15.15 Uhr in eine Doppelhaushälfte im Pinneberger Fasanenweg eingebrochen.

Pinneberg | Die Polizeidirektion Bad Segeberg sucht Zeugen, die einen Einbruch im Pinneberger Fasanenweg beobachtet haben. Unbekannte sollen am Montag (20. Dezember) zwischen 4.30 und 15.15 Uhr in eine Doppelhaushälfte eingebrochen sein. Die Täter sollen sich gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus verschafft haben, aus dem sie zwei Flachbildfernseher und eine Spielkon...

