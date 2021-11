Polizei ermittelt : Pinneberg: Diebe montieren Spiegel von Autos ab

Sowohl in der Schöneberger als auch in der Reichenberger Straße in Pinneberg wurden Außenspiegel beziehungsweise Spiegelgläser von Autos entwendet.

Pinneberg | In der Nacht von Sonntag auf Montag (15. November) ist es in der Schöneberger und in der Reichenberger Straße in Pinneberg zu Diebstählen von Außenspiegeln beziehungsweise Spiegelgläsern von Autos gekommen. Mercedes parkte auf Anwohnerparkplatz In der Reichenberger Straße bauten Unbekannte zwischen 19 und 6 Uhr beide Seitenspiegel von einer grau...

