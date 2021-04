Nach Kahlschlägen in Pinneberg : Grüne fordern Neustart für Umweltpolitik: So sehen die Pläne aus

Mit drei Steuerungselementen will die Partei mehr Naturschutz erreichen. Orientieren will man sich auch an Elmshorn.

Pinneberg | Ortstermin am DRK-Heim am Rehmen in Pinneberg. Der Treffpunkt ist gut gewählt, denn hier hat man die Spuren der Verwüstung nach einer Baumfällaktion direkt vor Augen. Von den Pappeln, die dort standen, sind nur noch Baumstümpfe, abgesägte Stämme und Äste übrig. Zwar soll dort ein sogenannter Auwald mit Erlen und Weiden gepflanzt werden, doch einige de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.