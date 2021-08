Pinneberg : Feuerwehrchef warnt: Bismarckstraße nicht zur Fahrradstraße machen

Die Feuerwehr spricht sich gegen die Einrichtung von Fahrradstraßen in der Innenstadt aus, weil die Einsatzkräfte dann nicht rechtzeitig zur Wache und damit zum Einsatzort kämen.

Pinneberg | Erneut hat der Ausschuss für Stadtentwicklung in seiner virtuellen Sitzung am Dienstag (17. August) den Beschluss für die Einrichtung von Fahrradstraßen in Pinneberg vertagt. Und das nicht ohne Grund. Pinnebergs Wehrführer Claus Köster und Ricardo Bork von der Pinneberger Polizei sollten zuvor ihre Sicht der Dinge äußern. Der Ausschuss hatte 2019 gebi...

