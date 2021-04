Pinneberg : Unfall am Fahltskamp: Betrunkener Radfahrer kracht mit Auto zusammen

Der Radfahrer soll von einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn gefahren sein. Dabei krachte er gegen das Auto.

Pinneberg | In Pinneberg ist ein alkoholisierter Radfahrer am Samstagabend (3. April) mit einem Auto zusammengekracht. Verletzt wurde bei dem Unfall am Fahltskamp nach Angaben von Polizeisprecher Lars Brockmann niemand. Demnach fuhr der 23-jährige Pinneberger gegen 21.50 Uhr mit seinem VW Golf den Fahltskamp in Richtung Jägerkamp, als plötzlich ein 34-jähriger...

