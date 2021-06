WC-Häuschen geschlossen : Pinneberger Rosengarten: Besucher machen Toilettengang in der Natur

Wegen eines technischen Fehlers war das Toilettenhäuschen am Wochenende verschlossen. Besucher verrichteten ihre Notdurft in der Natur – und sorgten nicht nur beim Kommunalen Servicebetrieb für Verärgerung.

Pinneberg | Wegen eines technischen Defekts war das Toilettenhäuschen am Rosengarten in Pinneberg am Wochenende (29. und 30. Mai) verschlossen. Besucher verrichteten ihre Notdurft deswegen in der Natur. Ein Leser hatte das beobachtet – und zeigte sich sehr empört über das Verhalten der Gäste. Shz.de fragte beim Kommunalen Servicebetrieb Pinneberg (KSP) nach, der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.