Sturm über Pinneberg : Feuerwehreinsatz am Dienstag: Baum droht auf Mehrfamilienhaus zu fallen

Da der Baum aber nicht gefällt werden konnte, musste er Stück für Stück abgetragen werden. Dabei unterstützte das THW die Feuerwehr.

Pinneberg | Der Sturm ist schuld: Am Dienstag ist die Feuerwehr Pinneberg um 15.59 in die Saarlandstraße gerufen worden. Vor Ort waren Teile einer Pappel umgefallen, und der noch verbliebene Baum drohte unkontrolliert auf ein in der Nähe stehendes Mehrfamilienhaus zu fallen. Da dieser Baum nicht gefällt werden konnte, so die Feuerwehr, musste er Stück fü...

