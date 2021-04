Pinneberg : 200-Liter-Fass mit Werkstattabfällen steht in Flammen

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer auf andere Teile in der als Werkstatt genutzten Scheune übergegriffen.

Pinneberg | Die Pinneberger Feuerwehr hat mit ihrem Einsatz am Sonntag (25. April) in einer Scheune in der Datumer Chaussee möglicherweise einen Großbrand verhindert. In dem als Autowerkstatt genutzten Gebäude stand ein 200-Liter-Fass mit Werkstattabfällen in Flammen. Das Feuer hatte bei Eintreffen der Rettungskräfte schon weitere Einrichtungsgegenstände erfasst,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.