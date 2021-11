Christiansenweg : Pinnberger Politik will auf Fördergeld für Umbau nicht verzichten

Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung haben noch einmal betont, dass am Christiansenweg keine Bäume gefällt werden sollen. Auf das Fördergeld in Höhe 271.033 Euro soll dennoch nicht verzichtet werden.

Pinneberg | Der Umbau des Christiansenwegs in Pinneberg steht weiter zur Debatte: Zwar hatte der Umweltausschuss beschlossen, dass dort kein Baum gefällt wird, doch die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung stimmten am Dienstag (16. November) gegen den Antrag der Grünen und Unabhängigen, auf das Fördergeld vom Bund in Höhe von 271.033 Euro zu verzichten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.