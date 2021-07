Autoindustrie und Klimaschutz : Ralf Stegner trifft Ministerpräsident Stephan Weil zum „Pi-Talk“

Der niedersächsische Ministerpräsident sitzt im Aufsichtsrat von VW. Gleichzeitig macht er sich für Klimaschutz stark. Wie das zusammenpasst, will er während der Gesprächsrunde der SPD-Politiker erläutern.

Kreis Pinneberg | Die nächste Gesprächsrunde der Reihe Pi-Talk steht an. Am Dienstag (20. Juli) begrüßt Ralf Stegner, SPD-Landtagsabgeordneter und Bundestagskandidat für den Kreis Pinneberg, den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil. Beginn der digitalen Gesprächsrunde ist um 19 Uhr. Weil ist seit 1980 Mitglied in der SPD und seit 2013 Ministerprä...

