Digitale Veranstaltung : „Pi-Talk“: Anna Haentjens im Gespräch mit Ralf Stegner

Die Künstlerin wird am Freitag (25. Juni) mit dem SPD-Bundestagskandidaten unter anderem über die aktuell krisengebeutelte Kulturlandschaft im Kreis Pinneberg reden.

Elmshorn | Seit Jahrzehnten schon ist Anna Haentjens eine feste Größe in der Kulturlandschaft im Kreis Pinneberg. Am Freitag (25. Juni) ist sie zu Gast beim „Pi-Talk“. Die Chansonette interpretierte unter anderem „Lili Marleen“ von Marlene Dietrich neu, spielt die Seeräuberin Jenny in der Dreigroschenoper oder gibt ihre „Lieder von der Straße“ zum besten. Brecht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.