Ex-Profis als Botschafter : Philipp Lahm und Celia Sasic werben für Fußball-EM 2024 in Hamburg

Der frühere Bayern-Star und die ehemalige Nationalspielerin sind derzeit in ganz Deutschland unterwegs. In Hamburg sprach der Ehrenspielführer auch über seine Erwartungen an das Team von Bundestrainer Hansi Flick.

Hamburg | Der FC Barcelona wirbt mit dem Slogan „Mehr als nur ein Club“. Philipp Lahm, Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft von 2014, hofft, dass die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland mehr als nur ein Turnier wird. Er wünscht sich, dass „wir als Gesellschaft zusammen etwas erleben und zusammenrücken“. Fünf EM-Spiele im Volksparkstadion ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.