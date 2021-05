Pflichtfach ab 2022/23 : Grünen-Politikerin Strehlau: „Informatik allein macht noch keine gute Schule“

Die schulpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion sieht andere Herausforderungen als notwendiger.

Kreis Pinneberg/Kiel | Informatik wird Pflicht. Zum Schuljahr 2022/2023 wird das Fach in der Sekundarstufe 1 auf dem Stundenplan an den weiterführenden Schulen Schleswig-Holsteins stehen. Je zwei Stunden in der 7. und 8. Klasse. Ines Strehlau findet das grundsätzlich auch gut. „Aber Informatik allein macht noch keine gute Schule“, sagt die schulpolitische Sprecherin der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.