Ukraine-Krieg : Flucht vor Bomben: Drei Familien landen auf Golfanlage in Prisdorf

Wut, Erschöpfung und Angst vor Bomben: Drei vor dem Krieg geflüchtete Familien aus der Ukraine haben Unterschlupf gefunden auf dem Peiner Hof in Prisdorf. Shz.de hat mit einigen von ihnen gesprochen.

Prisdorf | Über dem perfekt gemähten Rasen des Peiner Hofs in Prisdorf strahlt an diesem Tag die Sonne. Die Plätze sind gut belegt. Ein grauhaariger Herr steigt aus seinem Mercedes, setzt seine Golfmütze auf und zieht seinen Sack mit Golfequipment hinter sich her zum Platz. Nur ein paar Meter weiter übt Vladimir Panasiuk mit einem geliehenen Tretroller zu fahren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.