Rellingen : Hilfe bei Parkinson: Mit Bewegung die Muskelsteifheit bekämpfen

Knapp 400.000 Menschen sind in Deutschland an Parkinson erkrankt. Vor allem der Bewegungsapparat leidet darunter – in Rellingen geht eine Gruppe dagegen mit Gymnastik vor und tauscht sich über Therapien aus.

Rellingen | Parkinson ist eine Krankheit mit viele...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.