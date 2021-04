Sinkende Infektionszahlen : Ostertage brachten im Kreis Pinneberg nicht die befürchteten Corona-Rekordwerte

Der Inzidenzwert lag am Ostermontag bei 98,43 und damit deutlich niedriger als noch kurz vor den Feiertagen.

Kreis Pinneberg | Noch kurz vor Beginn der Feiertage sah es so aus, als würde uns die Pandemie über Ostern mit neuen Infektions-Höchstwerten die Feierlaune vollends verderben. Auch im Kreis Pinneberg schnellten die Zahlen in die Höhe. In Wedel wurde am 1. April eine Inzidenz von 180 gemeldet, in Barmstedt stand der Rekordwert kurz vor der 300er-Marke. Werte, die Anlass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.