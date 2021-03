Wegen Ostern : Halstenbeks Wochenmarkt wird auf Gründonnerstag vorverlegt

Der Markt kann zur gewohnten Zeit besucht werden. Allerdings seien nicht alle Stände vorhanden, teilt die Gemeinde mit.

Halstenbek | Auch in diesem Jahr wird der Halstenbeker Wochenmarkt in der Osterwoche auf Donnerstag (1. April 2021) vorverlegt, teilt die Gemeinde mit. Der Wochenmarkt auf dem Rathausvorplatz kann wie gewohnt in der Zeit von 7.30 bis 12.30 Uhr besucht werden. Es werden allerdings nicht alle Marktstände vorhanden sein. ...

