Schwere Sturmböen : Orkantief Nadia trifft Kreis Pinneberg: Feuerwehren im Dauereinsatz

Seit dem Nachmittag muss mit schweren Sturmböen gerechnet werden. Viele Feuerwehren sind derzeit zu Sturmeinsätzen unterwegs.

Kreis Pinneberg | Orkantief Nadia hat am Samstagnachmittag für erste Schäden und Feuerwehreinsätze im Kreis Pinneberg gesorgt. Im Uetersen musste Feuerwehr ein Flachdach am Großen Sand sichern. In Barmstedt wurde der Krückauwanderweg gesperrt, weil ein Baum umgestürzt war. Die ersten größeren Sturmeinsätze im Kreis Pinneberg hatten sich quasi zeitgleich gegen 16.15 ...

