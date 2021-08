Christuskirche Pinneberg : Orgelkonzert in der Christuskirche: 45 Minuten mit Benedikt Zimmer

Benedikt Zimmer ist ein musikalisches Ausnahmetalent an der Orgel. Beim 5 nach 12 Konzert in der Pinneberger Christuskirche begeisterte er sein Publikum mit Stücken von herausragenden und bekannten Musikern wie Mozart oder Vierne.

Pinneberg | Benedikt Zimmer ist begabt. Das Musizieren liegt ihm im Blut. Sein Können stellte der erst 16-Jährige eindrucksvoll am Sonnabend, 28. August, unter Beweis. Für 45 Minuten verzauberte er in der Christuskirche sein Publikum im Rahmen des 5 nach 12 Konzertes mit einer brillanten Darbietung an der Orgel. Musikalische Früherziehung Zimmer fing im Alt...

