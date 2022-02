Bilanz Weißer Ring : 150 Opfer von Straftaten im Kreis Pinneberg betreut: Häusliche Gewalt nimmt zu

Der Weiße Ring hilft Opfern von Straftaten durch Betreuung und Beistand. Im Kreis Pinneberg haben 150 Menschen durch die Hilfsorganisation Unterstützung bekommen.

Kreis Pinneberg | Die Anzahl an Opfern, die der Weiße Ring im Kreis Pinneberg wegen Körperverletzungen oder Sexualdelikten betreut, ist im Jahr 2021 zwar erneut zurückgegangen. „Die Zunahme der Ausführung dieser Delikte zu Haus, also in häuslicher Gewalt, ist dagegen erschreckend“, sagt Uwe Kleinig, der die Außenstelle im Kreis Pinneberg leitet. Das geht aus der Bilanz...

