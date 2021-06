Online-Debatte in Pinneberg : Die Rolle der Religion in Zeiten der Globalisierung

In einer Live-Sendung soll der Versuch unternommen, aus der Perspektive der monotheistischen Religionen diese komplexen Fragen zu diskutieren. Veranstalter ist die Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat in Pinneberg.

Pinneberg | Wie lässt sich die Rolle und Aufgabe von Religion in der globalen Zivilgesellschaft des 21.Jahrhunderts verstehen? Darüber wollen verschieden Pinneberger Religionsgemeinschaften am Freitag, 25. Juni, online diskutieren. Start ist um 18.30 Uhr. In einer sich immer schneller und rasanter entwickelnden Welt, wo der Wettlauf nach Reichtum und Ressourcen...

