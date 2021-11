Schach erobert Online-Welt : So denkt der Schachverein Pinneberg über den Corona-Boom

Die Netflix-Serie „Das Damengambit“ stand vor einem Jahr in 63 Ländern auf Platz eins. Sie war die erfolgreichste Serie der Plattform bis dahin. Schach boomt – bei Frauen und online wegen des Lockdowns. Auch im Verein?

Pinneberg | „Schach boomt? Wo denn?“, fragt Jens-Uwe Mungard grinsend. Die Antwort gibt der Sohn des Gründers des Pinneberger Schachclubs von 1932 selbst: „Im Internet ja, aber in den Vereinen merken wir nichts davon.“ Auch die Pinneberger haben im vergangenen Jahr wegen des Lockdowns Internetschach aufgebaut. Corona-Schach, so will ich es mal nennen, spielen v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.