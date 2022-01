Omikron im Kreis Pinneberg : Atemnot, Fieber, Husten: Regio-Kliniken behandeln derzeit 30 Corona-Patienten

Die Belegungszahlen in den Krankenhäusern sind deutlich geringer als zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Vor allem für Ungeimpfte und Ältere ist die Krankheit weiter gefährlich.

Kreis Pinneberg | Die hohen Infektionszahlen mit der Omikron-Variante machen sich auch bei den Regio-Kliniken bemerkbar. Aktuell behandeln die Krankenhäuser im Kreis Pinneberg 30 Patienten mit bestätigter Corona-Infektion, teilte Sprecherin Birga Berndsen auf Anfrage von shz.de mit. Zwei davon müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Die Belegungszahlen mit Covid-19-Patienten seien insgesamt allerdings deutlich niedriger als vor einem Jahr – bei aktuell sehr viel höheren Inzidenzen. Damals lagen die Werte um die 200, derzeit liegt die Inzidenz bei über 1200. Gerade bei den Patienten auf den Intensivstationen seien Husten, Fieber, Atemnot und allgemeine Schwäche die Symptome. „Die Patienten haben eine niedrige Sauerstoffsättigung, also zu wenig Sauerstoff im Blut und müssen diesen zugeführt bekommen“, berichtet Berndsen. Die Symptome seien jeweils so schwer, dass die Infizierten nicht nach Hause entlassen werden könnten. Teils ist ihr Zustand lebensbedrohlich. Hohe Impfquote = niedrigere Belegungszahlen Die niedrigeren Belegungszahlen als noch vor zwölf Monaten führen die Regio-Kliniken auf die leichteren Omikron-Verläufe, die hohe Anzahl infizierter Kinder und Jugendlicher mit entsprechend meist milderen Verläufen sowie die steigenden Impfquoten zurück. Berndsen: „Dementsprechend steigt – bei insgesamt weniger Covid-Patienten in unserer Klinik – der prozentuale Anteil geimpfter Patienten.“ Gefährlich ist die Omikron-Variante Experten zu Folge besonders für Ungeimpfte, Ältere Menschen und chronisch Kranke. Bei den Regio-Kliniken liegt der aktuelle Altersdurchschnitt der Corona-Patienten bei 80 Jahren. „Als Tendenz beobachten wir, dass die jüngeren stationären Patienten nicht geimpft sind“, so Berndsen weiter. Die Grundimmunisierung mit Auffrischimpfung schützt nach wissenschaftlichem Konsens zwar bei Omikron nicht unbedingt vor Ansteckung, aber zuverlässig vor schweren Verläufen. Mehr Covid-Patienten auf der Normalstation Die Region-Klinken verzeichnen nach eigenen Angaben eine leichte Tendenz zu einer im Verhältnis zur Normalstation geringeren Belegung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten. Aber: Zu beachten ist laut Berndsen, dass stationäre Aufnahmen in der Regel sieben Tage nach Auftreten erster Symptome erfolgten. Die Inzidenz von heute könne entsprechend nicht in direkte Relation mit der Zahl der Neuaufnahmen von heute gesetzt werden. Durchschnittlich blieben Patienten aktuell etwa sieben Tage auf den Intensivstationen, auf den Normalstationen elf Tage. In Schleswig-Holstein lag die Hospitalisierungsinzidenz zuletzt bei 6,42. Keine Corona-Ausbrüche in Krankenhäusern Dank vieler Erfahrungswerte und strikter Hygienekonzepte haben die Regio-Kliniken laut Berndsen nicht mit Corona-Ausbrüchen in den Häusern in Pinneberg und Elmshorn zu kämpfen. Eine Herausforderung stellten jedoch die Arbeitsausfälle aufgrund von Infektionen im privaten Umfeld von Mitarbeitern dar. Zudem hätten die hohen Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen Auswirkungen auf den Klinikbetrieb: „Zunehmend müssen Kolleginnen und Kollegen infizierte Kinder zu Hause betreuen.“ Bislang seien im Laufe des Januars etwa 100 der insgesamt 2400 Mitarbeiter aufgrund von Quarantänen über jeweils mehrere Tage nicht einsatzbereit gewesen. „Das liegt im Bereich der durchschnittlichen Infektionszahlen des Kreises Pinneberg.“ Auch interessant: Corona: Omikron-Wand trifft Kreis Pinneberg – Lage in Krankenhäusern angespannt Die Versorgung der Covid-19-Patienten sei auch aufgrund der strengen Isolierungsmaßnahmen sehr zeitintensiv. Durch tagesaktuelle flexible Planung, ein strukturiertes Belegungsmanagement und den großen Einsatz der Mitarbeiter könnten Personal-Ausfälle aber kompensiert werden. „Die Lage ist jedoch nach wie vor angespannt", so Berndsen. Weiterlesen: PCR-Tests im Kreis Pinneberg: Elmshorn, Schenefeld, Rellingen, Quickborn: Hier können Sie sich testen lassen Trotz immer wieder neuer Rekordwerte sieht Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Deutschland derweil auf einem guten Weg in der Omikron-Welle. Er rief dennoch erneut dazu auf, sich impfen und boostern zu lassen. Mit einer Auffrischungsimpfung sei das Sterberisiko um 99 Prozent minimiert – auch mit den aktuellen Impfstoffen. ...

