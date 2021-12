Corona-Weihnachtsparty im Joy : Omikron-Verdacht: Auch Gäste aus dem Kreis Pinneberg müssen in Quarantäne

Nach den zwei Weihnachtspartys im Joy in Henstedt-Ulzburg müssen auch alle Partygäste aus dem Kreis Pinneberg aufgrund eines Omikron-Verdachtsfalls in Quarantäne.

Kreis Pinneberg | Egal ob geimpft oder genesen. Nach dem Corona-Ausbruch über die Weihnachtstage im Nachtclub Joy in Henstedt Ulzburg (Kreis Segeberg) müssen sich alle 820 Gäste des Tanz-Abends am 1. Weihnachtsfeiertag in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Das gilt auch für Besucher aus dem Kreis Pinneberg, wie Katja Wohlers, Pressesprecherin des Kreises Pinneberg, mit...

