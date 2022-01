Omikron und Quarantäne : Polizei und Feuerwehr im Kreis Pinneberg gewappnet vor Ausfällen

Sind wegen Omikron zu viele Menschen gleichzeitig infiziert oder in Quarantäne, ist die Sorge groß, dass die kritische Infrastruktur nicht mehr einsatzfähig ist. Im Kreis Pinneberg sieht man sich aber gut vorbereitet.

Kreis Pinneberg | Immer wieder ist es seitens der Politik und Wissenschaft zu hören. Fast schon gebetsmühlenartig wird appelliert, sich impfen zu lassen. Omikron breitet sich rasant aus. Sind zu viele Menschen gleichzeitig infiziert oder in Quarantäne, ist das ein Problem. Vor allem in der kritischen Infrastruktur wie Polizei und Feuerwehr. Wenn zu wenig Personal da is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.