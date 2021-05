Erlös durch Maskenverkauf : Olympia-Apotheke-Kunden in Pinneberg spenden an Kinder-Hospiz Sternenbrücke

Das Geld kommt betroffenen Familien im Zuge der Entlastungspflege auf dem langen Krankheitsweg ihrer Kinder zugute.

Pinneberg | Immer mehr Apotheken spenden die Zuzahlungen für die FFP2-Masken. So auch die Olympia-Apotheke in Pinneberg, Heinrich-Christiansen-Straße 41. Hintergrund: Seit dem 7. Januar werden FFP2-Masken nur noch gegen einen Gutschein der Krankenkasse oder der privaten Krankenversicherung und mit einer Zuzahlung von zwei Euro für die Menge von je sechs Masken an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.