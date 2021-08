Kontrolle in der Elmshorner Straße : Ohne Halt am Grünen Pfeil: Polizei ahndet Verstöße in Pinneberg

Am Freitag (20. August) haben Mitarbeiter des Polizeireviers Pinneberg erneut in der Elmshorner Straße kontrolliert. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überprüfung der Einhaltung der Regeln des Grünen Pfeils.

Pinneberg | Grüner Pfeil an roter Ampel: Kurz halten, dann weiterfahren. So einfach ist die Regel. Doch immer wieder verstoßen Verkehrsteilnehmer dagegen. Am Freitag (20. August) haben Mitarbeiter des Polizeireviers Pinneberg erneut in der Elmshorner Straße den fließenden Fahrzeugverkehr kontrolliert. Zwischen 7.45 Uhr und 8.45 Uhr waren sechs Beamte vor Ort. ...

