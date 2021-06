Online-Veranstaltung : Offener Treff zum Thema Ausbildung in Teilzeit im Kreis Pinneberg

Das Netzwerk Ausbildung in Teilzeit will Interessierten helfen, Berufliches und Privates unter einen Hut zu bekommen.

Kreis Pinneberg | Das Netzwerk Ausbildung in Teilzeit bietet für Mittwoch (30. Juni) allen Interessierten von 10 bis 11 Uhr ein offenes Treffen zum Thema Berufsausbildung in Teilzeit an. Die Veranstaltung findet digital statt. Während des Treffens informieren Vertreter der Arbeitsagentur, des Jobcenters, der Beratungsstelle Frau und Beruf sowie der Handwerkskammer L...

