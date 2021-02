Wohngebiet in Pinneberg : Oelting-Siedlung: Verhängt Politik nach Anwohner-Kritik jetzt einen Baustopp?

Anwohner wollen den Charakter ihrer Siedlung erhalten. Eine Veränderungssperre über das Gebiet ist möglich.

Pinneberg | In die Debatte um die Erhaltung der Oelting-Siedlung in Pinneberg kommt Bewegung. Wie jetzt die Verwaltung mitteilte, ist eine Veränderungssperre über das Gebiet möglich. Die Grünen und Unabhängigen hatten eine Anfrage an die Verwaltung gestellt. ...

