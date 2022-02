Neuer Corona-Impfstoff : Novavax im Kreis Pinneberg: Experten erwarten keinen Schub für Impfkampagne

Der sogenannte Proteinimpfstoff Nuvaxovid wird in Schleswig-Holstein zunächst nur in den Impfstellen verfügbar sein. Ob er den erhofften Schub für die Impfkampagne bringt, erscheint fraglich.

Kreis Pinneberg | Der neue Corona-Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax wird in Schleswig-Holstein zunächst nur in den bestehenden Impfstellen verfügbar sein. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KVSH) auf Nachfrage von shz.de mit. Der Impfstoff wird bis auf weiteres nicht an Arztpraxen geliefert, weil er dort aufgrund der Abfüllmengen schwierig zu händeln...

