Online-Veranstaltung : Neues Adipositas-Zentrum am Regio-Klinikum Pinneberg

Im neuen Adipositas-Zentrum am Regio-Klinikum Pinneberg arbeiten Chirurgen, Ernährungsberater und Psychologen Hand in Hand. Die Experten berichten in einer Online-Veranstaltung über Behandlungsmöglichkeiten.

Kreis Pinneberg | Seit Anfang des Jahres gibt es im Regio Klinikum Pinneberg ein eigenes Adipositaszentrum. Behandelt wird hier krankhafte Fettleibigkeit. Eine durch die Weltgesundheitsorganisation WHO anerkannte chronische Erkrankung, unter der deutschlandweit beinahe ein Drittel der Erwachsenen leidet – Tendenz steigend. Es geht also nicht um die Reduzierung kleiner ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.