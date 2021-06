Hermann-Löns-Weg : Neuer Standort für Rellingens Erich Kästner Schule ist bestätigt

Die Politik hat den neuen Standort auf dem freien Areal am Hermann-Löns-Weg offiziell abgesegnet. Jetzt will die Gemeinde einen Kaufvertrag für den Teil der Fläche aufsetzen.

Rellingen | Jetzt steht es endgültig fest: Rellingens Erich Kästner Schule (EKS) soll auf dem ehemaligen Baumschulgelände am Hermann-Löns-Weg/Kellerstraße (Bebauungsplan 72) neu gebaut werden. Die Gemeindevertreter stimmten zu und bestätigten damit das Votum des Schulausschusses. Außerdem gaben sie in nicht öffentlicher Sitzung kurz vor der Sommerpause das Go für...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.