Pinneberg : „Wir helfen uns selbst“ sorgt für neue Spielelandschaft am Ziegeleiweg

Zugutekommen die Spielgeräte den 80 Kindern und Jugendlichen, die dort in den Häusern der Stiftung wohnen.

Pinneberg | Kinder brauchen Bewegung. Gerade in Zeiten von Corona. Wegen Homeschooling verbringen sie oft viele Stunden am Computer, in den Vereinen findet kein Training statt und auch der Sportunterricht in der Schule fällt aus. Das wissen auch die Verantwortlichen und Mitglieder der Stiftung „Wir helfen uns selbst“. Sie schafften für den Spielplatz am Ziegeleiw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.