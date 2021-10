Neue Kurse : Angebote für Yoga und Babys: Das bietet der TSV Prisdorf im Herbst an

Es werden wieder neue Kurse angeboten. Aber auch Freiwillige werden gesucht – Übungsleiter und Hausmeister.

Prisdorf | Fit in den Herbst: Der Turn- und Spielverein (TSV) Prisdorf bietet neue Kurse an. Zum einen „Babys in Bewegung mit Christine Sangberg“ im TSV-Vereinsheim, Ahrenloher Weg 21. Dieser findet zehnmal am Dienstagvormittag in der Zeit vom 12. Oktober bis 14. Dezember statt. Die Altersgruppe 3 bis 6 Monate trifft sich von 9 bis 10.15 Uhr und die Altersgru...

