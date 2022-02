Nachrichten aus Pinneberg : Selfie Day +++ Löwen-Abschied bei der Feuerwehr +++ Online Kurs Baby-Party +++

Veranstaltungen und Meldungen: Im Museum Pinneberg können Selfies vor Gemälden gemacht werden. Die Familienbildung bietet einen Online-Kursus zum Thema Vorpubertät an. Und in der Christuskirche gibt es ein Konzert.

Pinneberg | Was passiert aktuell in Pinneberg: Hier gibt es eine Übersicht zu Neuigkeiten aus der Kreisstadt. Selfie Day im Museum am Sonntag Das Museum Pinneberg lädt für Sonntag (27. Februar) zum Selfie Day ein. Von 12 bis 17 Uhr liegen für die Besucher Accessoires bereit, die sie nutzen können, um sich gekonnt vor einem passenden Bild in Szene zu setzen....

