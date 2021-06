Tausende Euro für Schein-Ehe : Nach Zwangsheirat in Pinneberg: Stiefvater muss Geldstrafe bezahlen

Ferudun C. soll seine Stieftochter einem Mitglied einer befreundeten Familie angeboten haben. Vor Gericht standen Aussage gegen Aussage.

Pinneberg | Am Ende konnten sich Ferudun C. und Firince C. nicht mehr in die Augen schauen. Das Ex-Ehepaar schien nicht mehr viel füreinander übrig zu haben. Ferudun C. musste sich am Donnerstag (3. Juni) vor dem Amtsgericht Pinneberg verantworten. Der Vorwurf: Er soll seine Stieftochter gegen Geld zwangsverheiratet haben. Firince C. sagte gegen ihn aus. Ganz uns...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.