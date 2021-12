Nach Unfall auf A23 : Wilde Verfolgungsjagd durch die Stadt: Polizei nimmt 38-Jährigen in Elmshorn fest

Auf der A23 hatte ein 38-Jähriger mit seinem Opel einen Lkw gestreift und sich vom Unfallort entfernt. In Elmshorn sichteten Beamte den Mann, es folgte eine wilde Verfolgungsjagd mit einem Verletzten.

Kreis Pinneberg | Eine 38-Jähriger hat die Polizei am Montag (13. Dezember) in Elmshorn in Atem gehalten. Der Mann widersetzte sich seiner Festnahme mehrfach, flüchtete unter anderem mit einem Auto und zu Fuß. Schließlich gelang es den Beamten jedoch, ihn festzunehmen. Ihn erwarten nun zahlreiche Strafverfahren. Beim Spurwechsel auf A 23 Unfall verursacht Begonne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.