Nach Störung im Wasserwerk : Trinkwasser im Kreis Pinneberg fast wieder normal

130.000 Menschen waren von der Störung betroffen, viele klagten über muffigen Geruch im Trinkwasser. Jetzt liegen die Nitrit- und Ammoniumwerte fast wieder innerhalb des Grenzbereichs.

Kreis Pinneberg | Knapp drei Wochen nach einer Störung im Wasserwerk Haseldorfer Marsch in Wedel nähern sich die Werte im Trinkwasser allmählich wieder dem Normbereich. Das teilte Hamburg Wasser am Mittwoch (27. Oktober) mit. Derzeit werde am Werksausgang ein Wert von 0,16 Milligramm pro Liter für Nitrit und 0,79 Milligramm pro Liter für Ammonium gemessen. Der gelte...

