Teil zwei : Nach Impftermin mit Astra-Zeneca in Prisdorf: So geht es Autor Bastian Fröhlig

Autor Bastian Fröhlig hat sich am vergangenen Samstag impfen lassen. Am Sonntag lag er flach, doch wie sah es am Montag aus?

Prisdorf | shz.de-Autor Bastian Fröhlig wurde am Samstag (13. März) geimpft. Wie das Ganze abgelaufen ist und welche Nebenwirkungen er hatte, hat er einmal zusammengefasst. Heute folgt Teil zwei. Unser Autor beschreibt, wie es ihm am Montag geht und was er zu dem Impf-Stopp mit Astra-Zeneca sagt – dem Vakzin, das ihm vor Kurzem verabreicht wurde. Sonntag, 14....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.