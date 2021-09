Geplatzter Prozessauftakt : Nach Flucht: Ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. muss in U-Haft

Die 96-Jährige war am Donnerstag nicht zum Prozessauftakt in Itzehoe erschienen, sondern aus ihrem Pflegeheim in Quickborn verschwunden. Das hat Konsequenzen.

Itzehoe/Quickborn | Nach dem Aufgreifen der flüchtigen Angeklagten in einem NS-Prozess hat das Landgericht Itzehoe Untersuchungshaft für die 96-jährige Imgard F. aus dem Kreis Pinneberg angeordnet. „Das Gericht hat der Angeklagten den Haftbefehl verkündet. Sie wird nun in die Untersuchungshaftanstalt verbracht“, teilte Gerichtssprecherin Frederike Milhoffer am Donnerstag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.