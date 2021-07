Schwimmen : Nach Corona-Lockdown: Pinneberger Freibad lockt viele Besucher an

Es ist wieder möglich: Bei sommerlich warmen Temperaturen können sich die Pinneberger endlich abkühlen – der Außenbereich des Schwimmbades hat wieder geöffnet. Ein Angebot, welches sehr gut angenommen wird.

Pinneberg | Obwohl der Himmel leicht bewölkt ist und die Temperaturen nicht allzu hoch sind, befinden sich doch einige Besucher an diesem Freitagvormittag (2. Juli) im Pinneberger Freibad. Sie ziehen dort ihre Bahnen in dem 25 Meter langen Becken – einige schwimmen Brust, wieder andere kraueln und einige tauchen. Maximal 24 Personen auf einmal dürfen sich in dem ...

